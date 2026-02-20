Prabhat Telecoms (India) vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Prabhat Telecoms (India) hat am 19.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,89 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,710 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at