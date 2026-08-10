Pradeep Metals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Pradeep Metals hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,84 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,22 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 20,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 775,3 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 937,1 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at