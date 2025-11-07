Pradeep Metals präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pradeep Metals stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,75 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 856,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 741,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at