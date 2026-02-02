|
Pradeep Metals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Pradeep Metals hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,83 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pradeep Metals im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 838,7 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 791,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
