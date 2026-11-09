Pradeep Metals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pradeep Metals hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 5,44 INR. Im letzten Jahr hatte Pradeep Metals einen Gewinn von 4,28 INR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Pradeep Metals mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 856,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 17,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at