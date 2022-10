Präsentation der neuen Kollektion GUESS USA für den Herbst 2022

Seit 1981 verfolgt GUESS eine einzigartige Vision des ‚American Way‘ und verfügt über ein enormes Archiv an Design und Fotografie.

Nicolai Marciano beauftragte den Fotografen Eli Russell Linnetz mit der visuellen Neuausrichtung von GUESS USA, der in Kalifornien ansässigen Untermarke von GUESS. Die von Nicolai Marciano entworfene Bekleidungskollektion ist innovativ und beleuchtet die westliche amerikanische Ästhetik. Die Fotografie wird von Linnetz geleitet. Seine Vision ist durchdrungen von der Energie und dem Lebensgefühl der Americana.

Ab Herbst 2022 wird die Kollektion exklusiv über den globalen GUESS USA-Partner Slam Jam vertrieben, der ausgewählte Einzelhändler weltweit beliefert.

"Inspiriert von der amerikanischen Ikonographie früherer GUESS-Kampagnen integriert die Kollektion Elemente, die Sie in kleinen Handwerksbetrieben in den Straßen Amerikas vorfinden würden: abgenutztes Leder, verblasster Denim, von der Sonne gebleichte Pelze und farbverkrustete Beschläge." – NICOLAI MARCIANO.

Diese synergetische Partnerschaft schafft eine hochkuratierte Kollektion, die das reiche Archiv von GUESS USA als Inspiration für sich nutzt. Inspiriert von Einzelstücken aus dem GUESS Atelier, die in den 80er, 90er und 2000er Jahren entworfen wurden, wurde keines dieser Stücke jemals in Produktion gegeben – bis jetzt.

Seit den ersten Marketingkampagnen setzt GUESS auf das Medium der Fotografie, das eine neue Form der Werbung und des Brandings ermöglichte. Die ikonischen Anzeigen, die manchmal nicht einmal Kleidung zeigten, verkauften einen Lebensstil und den amerikanischen Traum – ein wichtiges Thema, das auch in der Arbeit von Eli Russell Linnetz zu finden ist.

"GUESS hat die Fotografie schon immer genutzt, um faszinierende Geschichten zu erzählen – Geschichten, die nicht nur Bekleidung verkauften, sondern eine aufregende Einstellung und Energie." – ELI RUSSELL LINNETZ.

Für GUESS war es wichtig, mit anderen zusammenzuarbeiten, die ihre Vision des American Way teilen. Die gesamte Fotografie wurde von Eli Russell Linnetz persönlich geleitet, der sein geschultes Auge für die Dokumentation der FA22-Kampagne der Marke zur Verfügung stellt.

In Anlehnung an Eli Russell Linnetz' Vision einer größeren visuellen Neuinterpretation des GUESS Fotoarchivs – arbeiten Nicolai Marciano, Linnetz und Slam Jam zusammen, um eine neue Generation von grenzüberschreitender Sexiness und Attitüde zu definieren.

Über GUESS?, Inc.

Die 1981 gegründete Firma GUESS begann als ein Jeans-Unternehmen und ist inzwischen erfolgreich in die Rolle einer globalen Lifestyle-Marke hineingewachsen. Guess?, Inc. entwirft, vermarktet und vertreibt eine Lifestyle-Kollektion moderner Kleidung, Denim, Handtaschen, Uhren, Brillen, Schuhe sowie anderer ähnlicher Verbraucherprodukte und gewährt auch Lizenzen für diese. Die Produkte von Guess? werden in aller Welt über Guess?-Markenläden vertrieben wie auch über anspruchsvolle Kaufhäuser und Fachgeschäfte. Zum 30. Juli 2022 betrieb das Unternehmen unmittelbar 1.064 Einzelhandelsgeschäfte auf dem amerikanischen Kontinent, in Europa und in Asien. Die Partner und Vertriebspartner betrieben weltweit zusätzliche 567 Einzelhandelsgeschäfte. Zum 30. Juli 2022 waren das Unternehmen und seine Partner und Vertriebspartner in etwa 100 Ländern der Welt tätig. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.guess.com.

