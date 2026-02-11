Krypto Aktie
WKN DE: A0SLML / ISIN: DE000A0SLML9
|
11.02.2026 13:37:14
Präsident findet's "FANTASTISCH": Goldener Trump-Koloss soll Krypto-Investoren reich machen
Investoren haben dem US-Präsidenten ein Denkmal gebaut: Eine überlebensgroße Goldstatue soll schon bald in Trumps Golf-Resort nahe Miami stehen. Sie ist eine Huldigung der Krypto-Szene an ihren Förderer und ein Versuch, aus der Nähe zum Präsidenten Kapital zu schlagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
