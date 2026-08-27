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27.08.2026 14:46:38
Prag bestellt nach Drohungen iranischen Botschafter ein
PRAG (dpa-AFX) - Mit einer Einbestellung des iranischen Botschafters hat Tschechien auf Drohungen gegen den persischsprachigen Sender Radio Farda mit Sitz in Prag reagiert. Man werde dem Botschafter so bald wie möglich einen Protest übermitteln, sagte Außenminister Petr Macinka der Nachrichtenagentur CTK zufolge. Zuvor hatten Irans Streitkräfte mehrere persischsprachige Exilsender als mögliche Ziele von Angriffen ausgemacht.
Radio Farda ist ein Projekt des US-Auslandssenders Radio Freies Europa/Radio Liberty (RFE/RL). Er strahlt sein Programm seit Ende 2002 aus und war ursprünglich eine Kooperation mit dem US-Sender Voice of America (Stimme Amerikas). Exilsender gelten als wichtige Informationsquellen für die iranische Bevölkerung, da die staatlich kontrollierten Medien selbst in Friedenszeiten der Zensur unterliegen. Die Sendezentrale von Radio Farda im Prager Stadtteil Strasnice steht nach Behördenangaben seit langem unter erhöhtem Schutz, da sie als potenzielles Ziel von Terroristen gilt./hei/DP/stw
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