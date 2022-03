Prag widmet Straße vor russischer Botschaft "ukrainischen Helden"

PRAG (dpa-AFX) - Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine wird die tschechische Hauptstadt Prag den Straßenabschnitt vor der russischen Botschaft in "Straße der ukrainischen Helden" umbenennen. Das habe der Gemeinderat beschlossen, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Eine nahe gelegene Brücke über eine Bahnstrecke werde zudem nach dem ukrainischen Soldaten Witalij Skakun benannt. Der Pionier soll den Angaben nach mit der Sprengung einer Brücke im Süden der Ukraine, bei der er selbst ums Leben kam, den russischen Vormarsch verzögert haben. Der Rest der Allee, der nicht an die russische Botschaft grenzt, behält den bisherigen Namen "Korunovacni" (Krönungsstraße).

Vor zwei Jahren hat die Prager Stadtverwaltung bereits einen Platz an einer anderen Seite des großen Botschaftsgeländes nach dem 2015 ermordeten russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow benannt. Eine Allee im nahen Stromovka-Park wurde zudem der 2006 getöteten Journalistin Anna Politkowskaja gewidmet.

Die Beziehungen zwischen Tschechien und Russland waren schon vor dem Krieg in der Ukraine äußerst angespannt. Die Regierung in Prag beschuldigte russische Geheimdienstagenten im April 2021, für Explosionen in einem Munitionslager mit zwei Toten im Jahr 2014 verantwortlich zu sein. Der Kreml bestritt dies. Beide Länder wiesen gegenseitig zahlreiche Diplomaten aus.

