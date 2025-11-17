|
17.11.2025 06:31:29
Prairie Operating stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Prairie Operating veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Prairie Operating ein EPS von -0,680 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
