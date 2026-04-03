Prairie Provident Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Prairie Provident Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,300 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,23 Prozent auf 7,7 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,5 Millionen CAD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,310 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,600 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,07 Prozent auf 36,89 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,67 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at