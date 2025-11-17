Prairie Provident Resources stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Prairie Provident Resources hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Prairie Provident Resources mit einem Umsatz von insgesamt 8,4 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at