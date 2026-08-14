Prairie Provident Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Prairie Provident Resources präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Prairie Provident Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 11,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at