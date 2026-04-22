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22.04.2026 06:31:29
PrairieSky Royalty gewährte Anlegern Blick in die Bücher
PrairieSky Royalty hat am 20.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 133,8 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 128,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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