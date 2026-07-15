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15.07.2026 06:31:29
PrairieSky Royalty hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
PrairieSky Royalty hat am 13.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,240 CAD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 178,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 123,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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