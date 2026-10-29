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29.10.2026 06:31:29
PrairieSky Royalty: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PrairieSky Royalty präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,200 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 43,73 Prozent auf 165,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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