PrairieSky Royalty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PrairieSky Royalty hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0,19 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat PrairieSky Royalty mit einem Umsatz von insgesamt 111,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 17,63 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,870 CAD. Im Vorjahr hatte PrairieSky Royalty 0,900 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 478,20 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 6,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 509,20 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at