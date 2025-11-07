Praj Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Praj Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,05 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Praj Industries ein EPS von 2,93 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,42 Milliarden INR – ein Plus von 3,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Praj Industries 8,16 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at