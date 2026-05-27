27.05.2026 06:31:29

Prajay Engineers Syndicate legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Prajay Engineers Syndicate hat am 25.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,16 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,060 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 70,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 155,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,690 INR beziffert. Im Vorjahr waren -4,290 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 33,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 384,26 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 574,55 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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