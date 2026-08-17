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17.08.2026 06:31:29
Prajay Engineers Syndicate zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Prajay Engineers Syndicate hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 66,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 147,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,6 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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