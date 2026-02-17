|
Prakash Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Prakash Industries präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,85 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,68 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,76 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,99 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,26 Milliarden INR umgesetzt.
