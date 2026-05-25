25.05.2026 06:31:29

Prakash Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Prakash Industries gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,21 INR. Im Vorjahresviertel hatte Prakash Industries 5,07 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent auf 9,20 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 18,60 INR. Im letzten Jahr hatte Prakash Industries einen Gewinn von 19,85 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 34,79 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 40,14 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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