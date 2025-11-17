Prakash Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Prakash Industries hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,05 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,85 Prozent zurück. Hier wurden 7,23 Milliarden INR gegenüber 10,77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at