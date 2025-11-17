|
17.11.2025 06:31:29
Prakash Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Prakash Industries hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,05 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 32,85 Prozent zurück. Hier wurden 7,23 Milliarden INR gegenüber 10,77 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!