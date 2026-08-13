Prakash Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prakash Industries präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,32 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,37 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at