Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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05.08.2026 10:12:59

Pralle Auftragsbücher: Windturbinen liefern wieder - Siemens Energy mit Rekordgewinn

Weltweit steigt der Strombedarf - und Siemens Energy frohlockt. Zudem schafft es das ewige Sorgenkind Gamesa aus der Verlustzone. Derweil steigen die Bestellungen auf einen Rekordwert.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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05.08.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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