Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
12.03.2026 10:01:40
Prämie für Daimler-Truck-Beschäftigte gesunken
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (dpa-AFX) - Nach einem Gewinneinbruch fällt die Ergebnisbeteiligung der Mitarbeitenden für das Geschäftsjahr 2025 bei Daimler Truck geringer aus als im Vorjahr. Rund 25.000 Beschäftigte in Deutschland erhalten eine Prämie in Höhe von 2.701 Euro, wie der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte. Ausgezahlt werde sie im April dieses Jahres. Für das Geschäftsjahr 2024 hatte die Prämie noch bei 4.140 Euro gelegen.
Gewinneinbruch bei Daimler Truck
Der Gewinn des Nutzfahrzeugherstellers ist 2025 um 34 Prozent eingebrochen. Das Konzernergebnis sank im Vergleich zum Vorjahr von rund 3,1 Milliarden Euro auf zwei Milliarden Euro. Auch der Umsatz und der Absatz gingen zurück. Vor allem US-Zölle und eine schwache Nachfrage in Nordamerika hatten das Geschäft belastet./rwi/DP/men
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|43,68
|0,28%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.