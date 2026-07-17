PRAP Japan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PRAP Japan hat am 15.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 39,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PRAP Japan 34,42 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,75 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,04 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at