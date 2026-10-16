PRAP Japan legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PRAP Japan äußerte sich am 15.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 33,90 JPY. Im letzten Jahr hatte PRAP Japan einen Gewinn von 37,23 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 2,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 107,55 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 107,45 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat PRAP Japan 7,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 7,39 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at