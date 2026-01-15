|
PRAP Japan: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PRAP Japan stellte am 14.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,29 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Milliarden JPY – ein Plus von 4,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PRAP Japan 1,58 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
