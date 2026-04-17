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17.04.2026 06:31:29
PRAP Japan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PRAP Japan hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 28.02.2026 abgelaufen war.
PRAP Japan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,10 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1,92 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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