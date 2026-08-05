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05.08.2026 10:49:04

Präsentation der Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende

mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Konferenz
Präsentation der Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende

05.08.2026 / 10:49 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG

 

Rotkreuz, 5. August 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahreszahlen der mobilezone Gruppe in Form einer Videokonferenz ein. 

Wann: Freitag, 14. August 2026, um 9.15 Uhr 
Dauer: Rund 30 Minuten

Teilnehmer:

•    Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats 
•    Roger Wassmer, CEO
•    Bernhard Mächler, CFO
•    Pascal Boll, Director Group MVNO & Investor Relations

Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular.

Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor dem Start der Präsentation ein.

Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download bereitstehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung. 

Der Bericht zu den Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe steht Ihnen ab dem 14. August 2026, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung. 


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse

mobilezone holding ag

 

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Markus Bernhard                      Pascal Boll

Exekutiver Delegierter              Director MVNO &
des Verwaltungsrats                 Investor Relations

Kontakt für Investoren, Analysten und Medienschaffende
Pascal Boll
Director MVNO & Investor Relations
mobilezone holding ag
mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone
Die mobilezone holding ag ist das führende auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte spezialisierte Unternehmen im Schweizer Markt. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

mobilezone beschäftigt rund 700 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Baden, Spreitenbach, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Die auf Telekommunikation und mobile Lifestyle-Produkte fokussierte Gruppe ist breit aufgestellt und verfügt über führende Marktpositionen im Schweizer Retail mit der Marke mobilezone und im E-Commerce mit den Plattformen Apfelkiste.ch, mobilezone.ch und jusit.ch. Das Angebot von mobilezone (erhältlich am POS und online) umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Apfelkiste führt ein breites Sortiment an Device-Zubehör, Lifestyle- und Trendartikel. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO-Geschäft (Mobile Virtual Network Operator) mit den Marken TalkTalk und Digital Republic, das B2B-Geschäft, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte) mit der Marke jusit. MAREIN verfügt über umfassende Kompetenzen im Trendscouting, in der Entwicklung von Eigenmarken und in der Beschaffung von Produkten. Das Produktangebot von mobilezone richtet sich an Privat- und Firmenkunden, mit einem besonderen Fokus auf den Ausbau von wiederkehrendem Geschäft («Recurring Revenue»).
www.mobilezoneholding.ch


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: mobilezone holding ag
Suurstoffi 22
6343 Rotkreuz
Schweiz
Telefon: 041 400 24 24
E-Mail: mobilezoneholding@mobilezone.ch
Internet: mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
ISIN: CH0276837694
Valorennummer: A14R33
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2372374

 
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2372374  05.08.2026 CET/CEST

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