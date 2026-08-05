mobilezone Aktie
WKN DE: A14R33 / ISIN: CH0276837694
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05.08.2026 10:49:04
Präsentation der Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende
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mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Konferenz
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 5. August 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahreszahlen der mobilezone Gruppe in Form einer Videokonferenz ein.
Wann: Freitag, 14. August 2026, um 9.15 Uhr
Teilnehmer:
• Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats
Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular.
Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor dem Start der Präsentation ein.
Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download bereitstehen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung.
Der Bericht zu den Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe steht Ihnen ab dem 14. August 2026, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
mobilezone holding ag
Markus Bernhard Pascal Boll
Exekutiver Delegierter Director MVNO &
Kontakt für Investoren, Analysten und Medienschaffende
Über mobilezone
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|mobilezone holding ag
|Suurstoffi 22
|6343 Rotkreuz
|Schweiz
|Telefon:
|041 400 24 24
|E-Mail:
|mobilezoneholding@mobilezone.ch
|Internet:
|mobilzoneholding.ch, mobilezon.ch
|ISIN:
|CH0276837694
|Valorennummer:
|A14R33
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2372374
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2372374 05.08.2026 CET/CEST
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