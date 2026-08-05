Präsentation der Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Halbjahreszahlen der mobilezone Gruppe in Form einer Videokonferenz ein.

Wann: Freitag, 14. August 2026, um 9.15 Uhr

Dauer: Rund 30 Minuten

Teilnehmer:

• Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats

• Roger Wassmer, CEO

• Bernhard Mächler, CFO

• Pascal Boll, Director Group MVNO & Investor Relations

Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular.

Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich 5 Minuten vor dem Start der Präsentation ein.

Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download bereitstehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung.

Der Bericht zu den Halbjahreszahlen 2026 der mobilezone Gruppe steht Ihnen ab dem 14. August 2026, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse

mobilezone holding ag

Markus Bernhard Pascal Boll

Exekutiver Delegierter Director MVNO &

des Verwaltungsrats Investor Relations