Präsentation der Jahreszahlen 2025 von mobilezone: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende
mobilezone holding ag
/ Schlagwort(e): Sonstiges
MEDIENMITTEILUNG
Rotkreuz, 27. Februar 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Jahreszahlen 2025 von mobilezone in Form einer Videokonferenz ein.
Wann: Freitag, 6. März 2026, um 9.15 Uhr
Teilnehmer:
Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn der Präsentation ein.
Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download zur Verfügung stehen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung.
Der Bericht zu den Jahreszahlen 2025 von mobilezone steht Ihnen ab dem 6. März 2025, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.
Freundliche Grüsse
mobilezone holding ag
Über mobilezone
mobilezone beschäftigt rund 600 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch und in rund 125 eigenen Shops in der ganzen Schweiz. Das Retail-Geschäft mit der starken und bei Schweizer Konsumenten bekannten Marke «mobilezone» bildet die Basis des Geschäfts. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Weitere wichtige strategische Pfeiler bilden das MVNO- (Mobile Virtual Network Operator), das B2B-, sowie das auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Second Life-Geschäft (Reparatur und wiederaufbereitete Geräte – Marke «jusit»). Die Dienstleistungen und Produkte werden online, über diverse Webportale sowie in rund 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.
Ende der Medienmitteilungen
