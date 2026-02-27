Präsentation der Jahreszahlen 2025 von mobilezone: Einladung zur Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir laden Sie herzlich zur Präsentation der Jahreszahlen 2025 von mobilezone in Form einer Videokonferenz ein.

Wann: Freitag, 6. März 2026, um 9.15 Uhr

Dauer: Rund 30 Minuten

Teilnehmer:

Markus Bernhard, Exekutiver Delegierter des Verwaltungsrats

Roger Wassmer, CEO

Bernhard Mächler, CFO

Pascal Boll, Director MVNO & Investor Relations



Einwahl: Die Präsentation findet via MS Teams statt. Bitte registrieren Sie sich via Anmeldeformular.

Sobald Sie sich via Anmeldeformular registriert haben, erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Einwahllink via E-Mail. Bitte wählen Sie sich fünf Minuten vor Beginn der Präsentation ein.

Sprache: Die Videokonferenz wird in deutscher Sprache abgehalten. Eine PowerPoint-Präsentation in englischer Sprache wird zum Download zur Verfügung stehen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter mobilezoneholding@mobilezone.ch zur Verfügung.

Der Bericht zu den Jahreszahlen 2025 von mobilezone steht Ihnen ab dem 6. März 2025, um 6.45 Uhr unter https://www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Freundliche Grüsse

mobilezone holding ag

