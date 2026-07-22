HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|
22.07.2026 07:00:04
Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026
|
HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Immobilien
Einladung
Basel, 22. Juli 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:
Montag, 17. August 2026
Ihre Gesprächspartner werden sein:
Telefonkonferenz und Webcast
Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast
Aufzeichnung
Halbjahresbericht und Präsentation
Anmeldung
Über HIAG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2359060
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2359060 22.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HIAG Immobilien AG
Analysen zu HIAG Immobilien AG
Aktien in diesem Artikel
|HIAG Immobilien AG
|135,80
|-0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.