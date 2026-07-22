Präsentation des HIAG-Halbjahresergebnisses 2026 am 17. August 2026

Basel, 22. Juli 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

HIAG freut sich, Sie zur Präsentation des Halbjahresergebnisses 2026 einzuladen. Dazu findet eine Telefonkonferenz mit Live-Webcast statt am:

Montag, 17. August 2026

09:00 Uhr MESZ

Ihre Gesprächspartner werden sein:

Marco Feusi, Chief Executive Officer

Stefan Hilber, Chief Financial Officer

Telefonkonferenz und Webcast

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte die folgenden Nummern:

+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 203 059 58 63 (UK). Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Die Präsentationsfolien werden in Englisch bereitgestellt. Die Präsentation selbst wird auf Deutsch gehalten und parallel ins Englische übersetzt. Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Aufzeichnung

Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Halbjahresbericht und Präsentation

Der Halbjahresbericht 2026, die Medienmitteilung und die Präsentation zum Halbjahresergebnis werden am Montag, 17. August 2026, ab 06.00 Uhr im Reporting Center auf der HIAG-Website verfügbar sein.

Anmeldung

Bitte registrieren Sie sich bis am Freitag, 14. August 2026, hier: Teilnahme