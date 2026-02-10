Präsentation des HIAG-Jahresergebnisses 2025

Basel, 10. Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation des Jahresergebnisses 2025 der HIAG einzuladen:

Datum Dienstag, 3. März 2026 Zeit 09.00 bis 10.00 Uhr Durchführung Telefonkonferenz mit Audio-Webcast Referenten Marco Feusi, CEO, und Stefan Hilber, CFO Sprache Deutsch

Teilnahme

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte eine der folgenden Nummern:

+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK).

Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste

Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Anmeldung

Bitte melden Sie sich hier bis spätestens 2. März 2026 an: Ich nehme teil

Aufzeichnung

Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Dokumentation

Der Geschäftsbericht 2025, der Nachhaltigkeitsbericht 2025, die Medieninformation und die Präsentationsfolien zum Jahresergebnis werden ab dem 3. März 2026, 06.00 Uhr, auf der HIAG-Website im Reporting Center abrufbar sein.