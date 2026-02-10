HIAG Immobilien Aktie

WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779

10.02.2026 06:00:13

Präsentation des HIAG-Jahresergebnisses 2025

Präsentation des HIAG-Jahresergebnisses 2025

10.02.2026 / 06:00 CET/CEST

Basel, 10. Februar 2026

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir freuen uns, Sie zur Präsentation des Jahresergebnisses 2025 der HIAG einzuladen:

Datum Dienstag, 3. März 2026
Zeit 09.00 bis 10.00 Uhr
Durchführung Telefonkonferenz mit Audio-Webcast
Referenten Marco Feusi, CEO, und Stefan Hilber, CFO
Sprache Deutsch

Teilnahme
Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, benützen Sie bitte eine der folgenden Nummern:
+41 58 310 50 00 (Schweiz/Europa) / +44 207 107 06 13 (UK). 
Weitere internationale Nummern finden Sie hier: Dial-in-Liste
Unter dem folgenden Link kann am Webcast teilgenommen werden: Webcast

Anmeldung
Bitte melden Sie sich hier bis spätestens 2. März 2026 an: Ich nehme teil

Aufzeichnung
Die Aufzeichnung des Webcasts wird unter diesem Link verfügbar sein: Replay

Dokumentation
Der Geschäftsbericht 2025, der Nachhaltigkeitsbericht 2025, die Medieninformation und die Präsentationsfolien zum Jahresergebnis werden ab dem 3. März 2026, 06.00 Uhr, auf der HIAG-Website im Reporting Center abrufbar sein.

Freundliche Grüsse  
HIAG Immobilien Holding AG  
Marco Feusi
Chief Executive Officer
marco.feusi@hiag.com		 Stefan Hilber
Chief Financial Officer
stefan.hilber@hiag.com
   
HIAG Immobilien Holding AG
Aeschenplatz 7
4052 Basel
T +41 61 606 55 00
investor.relations@hiag.com
www.hiag.com		  
   
Unternehmenskalender  
3. März 2026 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2025 & Nachhaltigkeitsbericht 2025
23. April 2026 Ordentliche Generalversammlung
17. August 2026 Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026


Über HIAG
HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.0 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert. 


