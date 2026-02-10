HIAG Immobilien Aktie
WKN DE: A113S6 / ISIN: CH0239518779
|
10.02.2026 06:00:13
Präsentation des HIAG-Jahresergebnisses 2025
|
HIAG Immobilien Holding AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz
Einladung
Basel, 10. Februar 2026
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie zur Präsentation des Jahresergebnisses 2025 der HIAG einzuladen:
Teilnahme
Anmeldung
Aufzeichnung
Dokumentation
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HIAG Immobilien Holding AG
|Aeschenplatz 7
|4052 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 606 55 00
|Internet:
|www.hiag.com
|ISIN:
|CH0239518779
|Valorennummer:
|A113S6
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2273750
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2273750 10.02.2026 CET/CEST
