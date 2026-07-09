Bystronic Aktie
WKN DE: A117LR / ISIN: CH0244017502
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09.07.2026 17:00:03
Präsentation Halbjahresergebnis 2026 am 23. Juli 2026
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Bystronic AG
/ Schlagwort(e): Konferenz
Gerne laden wir Investoren, Analysten und Journalisten zur Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 ein.
CEO Domenico Iacovelli und CFO Javier Perez werden die Resultate am 23. Juli 2026 um 11.00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz und eines Audio-Webcasts präsentieren. Die Präsentation findet in englischer Sprache statt.
Im Anschluss an die Präsentation haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Registrierung für die Telefonkonferenz & Webcast
Bitte registrieren Sie sich bis zum 20. Juli unter diesem Link.
Halbjahresbericht und Dokumente
Der Halbjahresbericht 2026, die Medienmitteilung und die Präsentation werden am 23. Juli um 06.30 Uhr auf unserer Webseite publiziert.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bystronic AG
|Giesshübelstrasse 45
|8045 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 79 637 46 33
|E-Mail:
|investor@bystronic.com
|Internet:
|ir.bystronic.com
|ISIN:
|CH0244017502
|Valorennummer:
|A117LR
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2363472
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2363472 09.07.2026 CET/CEST
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