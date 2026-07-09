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09.07.2026 17:00:03

Präsentation Halbjahresergebnis 2026 am 23. Juli 2026

Bystronic AG / Schlagwort(e): Konferenz
Präsentation Halbjahresergebnis 2026 am 23. Juli 2026

09.07.2026 / 17:00 CET/CEST

Gerne laden wir Investoren, Analysten und Journalisten zur Präsentation der Halbjahresergebnisse 2026 ein.

 

CEO Domenico Iacovelli und CFO Javier Perez werden die Resultate am 23. Juli 2026 um 11.00 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz und eines Audio-Webcasts präsentieren. Die Präsentation findet in englischer Sprache statt.

 

Im Anschluss an die Präsentation haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

 

Registrierung für die Telefonkonferenz & Webcast

Bitte registrieren Sie sich bis zum 20. Juli unter diesem Link.

 

Halbjahresbericht und Dokumente

Der Halbjahresbericht 2026, die Medienmitteilung und die Präsentation werden am 23. Juli um 06.30 Uhr auf unserer Webseite publiziert.

 


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Bystronic AG
Giesshübelstrasse 45
8045 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 79 637 46 33
E-Mail: investor@bystronic.com
Internet: ir.bystronic.com
ISIN: CH0244017502
Valorennummer: A117LR
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2363472

 
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2363472  09.07.2026 CET/CEST

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