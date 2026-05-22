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22.05.2026 06:31:29
Prashkovsky Investments and Construction präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Prashkovsky Investments and Construction präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,82 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 ILS je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 180,4 Millionen ILS. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 133,0 Millionen ILS.
Redaktion finanzen.at
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