Prashkovsky Investments and Construction zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Prashkovsky Investments and Construction hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Prashkovsky Investments and Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,17 ILS je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 252,2 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 48,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at