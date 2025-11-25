|
25.11.2025 06:31:28
Prashkovsky Investments and Construction zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Prashkovsky Investments and Construction hat am 23.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Prashkovsky Investments and Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,17 ILS je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 252,2 Millionen ILS – das entspricht einem Zuwachs von 48,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 170,4 Millionen ILS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen höher -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Montagshandel Zuschläge. Die US-Börsen schlossen höher. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.