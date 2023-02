Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts gibt Ausblick

ERFURT (dpa-AFX) - Die Präsidentin des Bundesarbeitsgerichts, Inken Gallner, gibt am Mittwoch (11.00 Uhr) in Erfurt einen Ausblick auf die Verfahren des höchsten deutschen Arbeitsgerichts in diesem Jahr. Gallner, die seit einem Jahr im Amt ist, legt außerdem eine Bilanz der Verfahren im vergangenen Jahr vor. Sie ist die zweite Frau an der Spitze des höchsten deutschen Arbeitsgerichts.

Gallner hatte bereits mitgeteilt, dass die Corona-Pandemie mit Kurzarbeit, Homeoffice, Test-, Masken- und Isolationspflichten das Bundesarbeitsgericht 2022 beschäftigt hat. Die befürchtete Flut an Rechtsstreitigkeiten habe es jedoch nicht gegeben. Sie habe auch keine Signale von den Arbeitsgerichten, dass sich das in diesem Jahr ändern werde, sagte Gallner./rot/DP/ngu