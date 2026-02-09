Prataap Snacks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Prataap Snacks lud am 06.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 INR gegenüber -15,890 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,62 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 4,45 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at