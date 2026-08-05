Prataap Snacks: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Prataap Snacks hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,03 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Prataap Snacks 0,290 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,11 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,93 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at