17.02.2026 06:31:28
Pratik Panels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Pratik Panels ließ sich am 14.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Pratik Panels die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite hat Pratik Panels im vergangenen Quartal 36,9 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 304,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pratik Panels 9,1 Millionen INR umsetzen können.
