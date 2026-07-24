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24.07.2026 06:31:29
Pratiksha Chemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pratiksha Chemicals hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,19 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pratiksha Chemicals ein EPS von -3,790 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,42 Milliarden INR – ein Plus von 12040,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pratiksha Chemicals 11,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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