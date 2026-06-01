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01.06.2026 06:31:29
Praxis Home Retail legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Praxis Home Retail gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,060 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 247,4 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Praxis Home Retail 272,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,030 INR. Im Vorjahr waren -2,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,59 Prozent zurück. Hier wurden 956,62 Millionen INR gegenüber 1,19 Milliarden INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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