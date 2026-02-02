|
Praxis Home Retail: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Praxis Home Retail präsentierte am 30.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Praxis Home Retail vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,86 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,590 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,85 Prozent auf 262,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 339,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.
