17.11.2025 06:31:29
Praxis Home Retail verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Praxis Home Retail hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 INR je Aktie generiert.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 263,5 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 212,2 Millionen INR.
