Praxis Precision Medicines gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Praxis Precision Medicines gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,36 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,750 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at