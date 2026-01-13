xAI 13.01.2026 11:10:38

Präzedenzfall in Malaysia: Klage gegen X wegen Verbreitung missbräuchlicher KI-Inhalte durch Grok

Präzedenzfall in Malaysia: Klage gegen X wegen Verbreitung missbräuchlicher KI-Inhalte durch Grok

Malaysia will rechtlich gegen Elon Musks Plattform X und das Unternehmen xAI vorgehen wegen der vom KI-Chatbot Grok generierten sexualisierten Bilder.

Hintergrund sind den Angaben zufolge Versäumnisse beim Schutz der Nutzerinnen und Nutzer. "Es wurden Anwälte beauftragt, und ein Gerichtsverfahren wird in Kürze eingeleitet", teilte die malaysische Kommunikations- und Multimedia-Kommission (MCMC) mit.

Malaysia und Indonesien als weltweite Vorreiter

Bereits am Sonntag hatte Malaysia den Chatbot Grok gesperrt. Begründet wurde dies mit wiederholtem Missbrauch zur Erstellung und Verbreitung schädlicher Inhalte, darunter obszöne, sexuell explizite, anstößige und manipulierte Darstellungen ohne Einwilligung Betroffener. Am Samstag hatte auch Indonesien mit ähnlicher Begründung Grok vorübergehend blockiert. Die beiden Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung sind mit diesem Schritt weltweit Vorreiter.

Besonders problematisch seien Inhalte gewesen, die Frauen und Minderjährige betreffen, teilte die MCMC weiter mit. Diese verstießen gegen malaysisches Recht. Die Behörde habe X Corp und xAI, die beide Techmilliardär Musk gehören, am 3. und 8. Januar zur Entfernung entsprechender Inhalte aufgefordert - darauf sei aber nicht reagiert worden.

Der Betreiber X Corp und das KI-Unternehmen xAI könnten auch dann haftbar gemacht werden, wenn die Inhalte von Nutzern erstellt worden seien, gab sich die MCMC überzeugt. Die Unternehmen hätten die Kontrolle über Gestaltung, Einsatz und Moderation des Chatbots sowie über Maßnahmen zur Risikobegrenzung. Zudem verwies die Behörde auf Defizite bei X bezüglich der Durchsetzung eigener Richtlinien.

Auch andere Länder reagieren

Bereits am Montag hatte die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom wegen von Grok erzeugter sexualisierter Bilder eine offizielle Untersuchung gegen X eingeleitet. Auch innerhalb der Europäischen Union war Musks Unternehmen in den vergangenen Tagen wegen solcher Bilder in die Kritik geraten.

/cfn/DP/zb

KUALA LUMPUR (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Musk-Fantasie treibt Aktien von WeRide und Pony AI: Tesla springt zum nächsten Rekord

Bildquelle: Jason Merritt/Getty Images for Tesla/Getty Images
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Start der Berichtssaison: ATX tiefer aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex ebenso leicht abgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen