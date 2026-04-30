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30.04.2026 06:31:29
PRC REIT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PRC REIT hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es stand ein EPS von 0,14 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PRC REIT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 EUR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat PRC REIT 0,4 Millionen EUR umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,4 Millionen EUR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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