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11.05.2026 06:31:29
PRC REIT: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
PRC REIT hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PRC REIT 0,110 EUR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,3 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,900 EUR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,490 EUR je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,45 Millionen EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,38 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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