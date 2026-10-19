Anduril Aktie
WKN DE: AND000 / ISIN: NET000AND000
|
20.10.2026 00:30:00
Pre-IPO Anduril Stock Climbs 50% in 5 Months
Time flies when you're having fun, building drones, and waiting to hold an IPO! Barely 18 months ago, I took a look at "unicorn" company Anduril Industries, its $1 billion in 2024 sales, and its $30 private market valuation -- and decided the stock was probably overvalued at 30 times sales. (Most traditional defense companies are fairly valued closer to 1 times sales.)
But somebody disagreed.
Actually, a lot of somebodies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anduril
Analysen zu Anduril
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street ging es uneinheitlich zu. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.